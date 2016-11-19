Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Polonya Büyükelçiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Camın Tınısı” konseri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki “Camın Tınısı” konserini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Polonya Büyükelçiliği Kültür İşleri Sorumlusu diplomat Piotr Jackiewicz ve salonu dolduran sanatseverler izledi.

Konserin ilk bölümünde Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası E. Greig’in Bir Kuzey Masalı Feet Gynt Suites no. 1-2 isimli eserini seslendirdi. İkinci bölümde Glass Dou sahne aldı. Şef Ender Sakpınar yönetiminde Senfoni Orkestrası ile Anna ve Arkadiusz Szafraniec çiftinden oluşan “Glass Duo” adlı grup ilk olarak, Bach’ın Toccata re minor isimli parçasını seslendirdi.

Konser sonunda Büyükerşen, ikiliye çeşitli hediyeler verdi.

– Halk merkezi inşaatı

Odunpazarı Belediyesi, 11’inci halk merkezinin inşaatına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazlı açıklamaya göre, Orhangazi, Emek, Vadişehir, Büyükdere, Gökmeydan, Erenköy, 71 Evler, Kırmızıtoprak, Karapınar ve Ihlamurkent mahallelerindeki halk merkezlerinden sonra 75. Yıl Mahallesi’ndeki Sultandere Halk Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inşa edilen 75. Yıl Halk Merkezi’nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaların en yakın zamanda biteceğini ve 75.Yıl Halk Merkezi’nin faaliyete geçeceğini bildirdi.

– Başkan Ataç çini sanatçısı Olçar’ı anma etkinliğine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çini sanatçısı Sıtkı Olçar’ı anma etkinliklerine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Olçar’ın memleketi Kütahya’da gerçekleşen anma katılan Ataç, burada bir konuşma yaptı.

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilen Türk Çini Sanatı’nın usta ismi Sıtkı Olçar için yapılan anma etkinliğine Olçar’ın kızı Nida Olçar ise Ataç’ın Sıtkı Usta’ya verdiği değer ve saygı bizleri her zaman çok duygulandırdığını belirtti.