Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Sulama Birliği işbirliğiyle kent merkezindeki su kanallarının çevresi temizleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akarbaşı Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının çevresi yaz mevsiminde uzayan yabani otlardan ve çöplerden temizlenerek kötü görüntüden kurtuldu.

– “ÇEVKİ Geri Dönüşüm Yolunda” tiyatro oyunu

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle çocuklara “ÇEVKİ Geri Dönüşüm Yolunda” isimli tiyatro oyunuyla geri dönüşüm anlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunu Hürriyet İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Çamlıca Ticaret Odası İlkokulu, 75.Yıl Özel İdare İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Ticaret Borsası İlkokulu, Gazi İlkokulu, Reşat Benli İlkokulu, Av. Şahap Demirer İlkokulu ve İstiklal İlkokulundan 400 öğrenci izledi

İstanbul ÇEVKO Vakfı Genel Merkezi bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibinin sergilediği tiyatro oyununda öğrencilere geri dönüşüm materyalleri olan cam, kağıt-karton, metal ve plastik karakterleri ve çevreci kedi ÇEVKİ geri dönüşümün geleceğimiz için öneminden bahsedildi.

– “Renklerin Neşesi” adlı resim sergisi

“Renklerin Neşesi” adlı resim sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadriye Savaş’ın kursiyerleri Latife Elmas, Gülbahar Yeğmen, Elif Savaş ve Sibel Gün’ün yaptığı yağlı boya resimler, Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergileniyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay’ın katılımıyla açılan sergi, 1 Aralık’a kadar gezilebilecek.