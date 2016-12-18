Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesi Zeytindalı Çocuk Merkezi, farklı okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrentmenleriyle Odunpazarı bölgesini gezmeye gelen öğrenci gruplarının, Zeytindalı Çocuk Merkezi’ni ziyaret ettikleri belirtildi.

Öğrencilerin merkez bünyesinde yer alan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi’ni tanıyarak, kitapların tarihi gelişimi hakkında bilgilenme imkanı bulduğu ifade edildi.

– Ataç, Eczacılar Odası’nın Öğrenci Kongresine katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Eczacı Odası Ulusal Öğrenci Kongresi’ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Öğrenci Komisyonu tarafından organize edilen kongrede Ataç’ın, Tepebaşı Belediyesi’nin sağlık çalışmalarını anlattığı bildirildi.

Eczacılık mesleğinin sorunları ve çözümlerinin tartışıldığı kongrede Ataç, “Eskişehir’den ve şehir dışından gelen eczacı meslektaşlarınızın deneyimlerini sizinle paylaşması, sizler için çok önemli. Ben aslında diş hekimiyim. Her zaman söylerim; önce diş hekimiyim, sonra belediye başkanıyım. Tepebaşı Belediyesi sağlık çalışmalarında büyük adımlar attı. Hep yapmak istediğim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni açtık. Tepebaşı Belediyesi’nin bu hizmetinden faydalanan çocuklar, hiçbir ücret ödemeden tedavilerini yaptırıyorlar.” dedi.

– Emek Halk Oyunları kursu

Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi bünyesinde halk oyunları kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 8-12 yaş grubunda 75 öğrencinin katıldığı halk oyunları kursuna, minik öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından halk oyunlarının öğretildiği belirtildi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da kültür ve sanat içeren eğitimlere dikkat çekerek, belediyenin çocuklara yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.