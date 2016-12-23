Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yenikent İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatif binasında gerçekleşen ziyarette Ataç, Yenikent İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ceyhan ve denetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Ataç, belediye olarak her zaman dernek ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını söyledi.

– Tepebaşı’nda kar temizleme çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içinde yaşanması muhtemel sorunlara karşı oluşturulan karla mücadele ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

– Kadın kolları üyelerinin okul ziyareti

AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından başlatılan ve tüm illerde devam eden “Sevgi Yolu” projesi kapsamında AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulunu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrenciler için hazırladıkları hediyeleri Okul Müdür Vekili Ruşen Tekelioğlu’na teslim etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine yapılan her desteğin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.