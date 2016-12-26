Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesi, Emek Halk Merkezi ve Gençlik Merkezi’nde masa tenisi turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Emek Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapılan turnuvaya, 32 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Turnuvada, Büşra Kırt birinci olurken, Yunus Emre Özdemir 2. ve Mevlütcan Çimen 3. oldu.

– Kadın Kollarından Hacı Bektaşı Veli Derneği’ne ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Bektaşi Veli Derneğini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur’u ve dernek üyelerinde bulunduğu ziyarette, İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gülşen Kavlan, gündeme dair değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Kavlan, ülke ve millet olarak zor günlerden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz. Bizler kardeş olmanın, bir olmanın bilincinde oldukça hiç bir terör örgütü ve faaliyeti kardeşliğimizi, birliğimizi bozamaz, bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz.”

– Genç şairler ödüllerini aldı

Eskişehir Sanat Derneği’nin ülke çapında genç şairler arasında düzenlediği Eskişehir Genç Şiir Yarışmasının ödülleri törenle verildi.

Eskişehir Sanat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, genç şairleri Eskişehir’de buluşturmayı amaçlayan şiir yarışmasında birincilik ödülünü Eskişehir’den Canan Tümen, İkincilik ödülünü İstanbul’dan Gamze Gökçe, üçüncülük ödülünü Eskişehir’den Kartal Ok, mansiyonları Mersin’den Işıl Salman ve İstanbul’dan Furkan Çirkin’in aldığı bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezinde yapılan ödül töreninin ardından, Eskişehirli şairler şiirlerini okudu.