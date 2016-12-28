Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2016 yılında bin 200 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl 368 kedi ve 832 köpeğin sahiplendirildiği ayrıca merkezde bulunan 869 köpeğin ve 549 kedinin kısırlaştırıldıktan sonra mikroçip takılarak doğal ortama bırakıldığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının halk sağlığı açısından önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirerek, Tepebaşı Belediyesinin halk sağlığını esas alan uygulamalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

– Odunpazarı’nda iş yeri denetimleri

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında kentteki çok sayıda iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri 62 bin 906 kez semt pazarlarındaki pazarcılara etiket ve künye kontrolü yaptı.

Ekiplerin ayrıca 13 bin 306 şikayeti, 406 dilekçeyi ve 570 halk masası başvurusunu değerlendirdiği öğrenildi.

– Büyükşehir sanatçılarından Günay’a veda ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası sanatçıları, tayini çıkan Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Günay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sanatçılarının Eskişehir için çok önemli değerler olduğunu bildirdi.

Belediye sanatçıları da Günay’ın, Eskişehir’de görev yaptığı süre boyunca, belediyenin düzenlediği her türlü sanatsal etkinliği ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Sanatçılar, Günay’a hatıra plaketi vererek, yeni görev yerinde başarılar diledi.