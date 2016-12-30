Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele kapsamında, gece tuzlama, gündüz ise kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar sırasında yol kenarına park edilen araçların, belediye ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların araçlarını yol kenarında bırakmamaları ve yapılan çalışmalarda ekiplere yardımcı olmalarını istedi.

– Odunpazarı ilçesinde kar çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki kar kütlelerini temizleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, kar yağışının durmasıyla Gökmeydan, Gündoğdu, Akarbaşı, Orhangazi, Yıldıztepe, Büyükdere, Göztepe ve Yenikent mahallelerinde kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yetkililer, ilçe sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için ekiplerin 24 saat hazır beklediklerini kaydetti.

– Ataç’tan Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, geçtiğimiz günlerde, binasına hırsız giren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Hacı Şahin, Ataç’a başlarından geçen hırsızlık olayıyla ilgili bilgi verdi.

Ataç, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bazı insanların şehit ailelerinin parasına bile göz dikebilecek kadar acımasız olduğunu vurguladı.