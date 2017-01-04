Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesindeki Gençlik Sahnesi, yılbaşında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) aracılığıyla lösemili çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lösemili çocuklar yılbaşı gecesi gençlik sahnesi kursiyerleriyle bir araya gelerek gösterilerini sundu ve ardından oyunlar oynayarak yeni yılı kutladı.

Şehir tiyatroları yetkilileri, kuruldukları günden bu yana, bünyelerindeki çeşitli birimlerle birçok sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi geliştirdiklerini belirterek, üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

– Yeni yıl çocuklarla güzel

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşinde çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğretmen ve çocukların katıldığı bildirildi.

Kurt, çocuklarla kardan adam şeklindeki pastayı kesmesinin ardından, yeni yılın şeker tadında geçmesini dileyerek, çocuklara şeker dağıttı.

– Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık talebi

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, alınacak küçük önlemlerle sokak hayvanlarına destek olunabileceği bildirildi.

Belediye yetkilileri, arabaları çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların küçük bir baraka veya karton sığınak yaparak sokak hayvanlarını soğuktan koruyabileceğini belirten yetkililer, dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatarak hayvanları soğuğa karşı dirençli hale getirebileceklerini bildirdi.