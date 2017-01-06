Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) yönetim kurulu üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette ETOS Başkanı Nihal Bağcı, derneğinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Bağcı, Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projeler sayesinde Eskişehir’de her gün bir sanat etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirterek, Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti.

Büyükerşen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

– Odunpazarı Belediyesinde kadın sağlığı eğitimi

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu program, toplumsal süreçlere katılımı sınırlı, alt ve orta gelir seviyesinde, bilgiye ve hizmete ulaşma konusunda sorun yaşayan kadınların sağlık bilincinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

TAPV işbirliği ile oluşturulan protokol kapsamında yürütülen eğitim programına 3 gruptan 35 kadın katıldı.

Kapalı grup çalışmalarının yapıldığı eğitim programında, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim, cinsel sağlık, kadın hakları gibi konular üzerine eğitim verildi.

– “Herkes İçin Kütüphane Projesi”

Odunpazarı Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi ve Bill Gates Vakfı tarafından yürütülen “Herkes İçin Kütüphane Projesi”ne dahil oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı Mahallelerinde birbirinden zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphanelerde proje kapsamında bilgisayar laboratuvarları kurulmaya başlandı.

Proje kapsamında Bil Gates Vakfı Odunpazarı Belediyesi’ne bilgisayar hibe etti.