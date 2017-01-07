Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’e gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Vali Azmi Çelik’i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Düsen Kaseinov’u Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vali Çelik’in, Türk dünyası ülkelerinin birbirine daha yakın olması adına yapılan çalışmalara destek verdiklerini söylediği belirtildi.

Eğitim, sanat ve kültür faaliyetleri alanında Türk dünyasını teşkil eden insanların bir araya gelmesine önem verdiklerini aktaran Vali Çelik, ülkeler arasındaki güçlü bağların sonsuzu kadar sürmesini dilediği bildirildi.

Vali Çelik’e teşekkür eden Kaseinov ise, tekrar Eskişehir’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu aktarıldı.

Türk dünyası ülkelerinin her zaman birbirine kardeş olduğunu ifade eden Genel Sekreter Kaseinov, herkesin dünya barışına ve insanların huzurlu bir şekilde yaşamasına katkı sunmasını istediği kaydedildi.

– Emre Yavuz ve Şef Alfredo Sorichetti konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, iki ödüllü sanatçıyı konuk etti. Uluslararası ödüllü piyanist Emre Yavuz’un sahne aldığı konseri İtalyan Şef Sorichetti yönetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı’nda düzenlenen konserde sanatseverleri, klasik müzik bestecisi Beethoven’in eserleri ile buluştu. Yavuz ve İtalyan Şef Sorichett performanslarıyla büyük beğeni topladı.

İtalyan şef Alfredo Sorichetti yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve piyanist Yavuz, Ludwig van Beethoven’ın “Emperio” olarak adlandırılan 5. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.

– Karla mücadele

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte başladıkları cadde ve bulvarlarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların sürücüler açısından emniyetli hale gelmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, otobüs güzergahları, ana caddeler ve hastanelerin acil servis girişlerinde tuzlama çalışmasının yapıldığını ifade ederek, sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyarı yaptığı kaydedildi.

– Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’dan ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç çiftçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, civar köylerin muhtarları ve Ziraat Odası başkanlarının da bulunduğu toplantıda Başkan Ataç, çiftçilerle tarımsal faaliyetler ve çiftçilerin sorunları üzerine sohbet etti.

– Anaokulu öğrencilerine eğitim

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına Adnan Menderes Anaokulu ile devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü uyguladığı proje ile ilköğretim okullarını ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla ilgili temel eğitim veriyor.

Bu güne kadar Eskişehir çapında 22 okulda 2 bin 500’den fazla öğrenciye eğitim verdi.

Son olarak Adnan Menderes Anaokulunu ziyaret eden görevli veterinerler, çocuklara sokak hayvanları ve evcil hayvan bakımı ile ilgili temel bilgiler içeren sunumlar yaptı.