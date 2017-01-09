Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve ilçe kırsalında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 belediye ekibi, yolların açık kalması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Belediye yetkilileri, sürücülerin can ve mal güvenliği için buzlanmalara karşı şehir merkezinde 350, ilçe kırsalında ise 280 olmak üzere toplam 630 ton tuz kullanıldığını ifade etti.

– Ak gençlikten sokak hayvanlarına yardım

AK Parti Eskişehir İl ve Odunpazarı İlçe gençlik kolları, sokak hayvanları için su ve yiyecek yardımında bulundu.

Eskişehir AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata , Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, şehrin bazı noktalarına sokak hayvanları için su ve yiyecek bıraktı.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise ak gençliğin bu çalışması üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Duyarlı gençlerimizle gurur duyuyorum, var olun. Sizler varken gönlümüz rahat.” ifadelerini kullandı.

– Türk Halk Müziği ile yeni yıl konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yeni yıl konseri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Aytaç Karausta şefliğinde Türk Halk Müziğinden parçalar seslendiren koro, Denizli, Kırşehir, Kahramanmaraş, Çankırı, Tokat, Adıyaman, Manisa, Ankara, Kırıkkale, Çukurova, Diyarbakır ve Sivas yörelerinden türküler okudu.