Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, derneği ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkan Ali İrfan İbiş’ten ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara büyük önem verdiğini hatırlatan Vali Çelik, vatandaşların Mahallede yaşadığı sorunlara çözüm bulma noktasında, yasalar çerçevesinde Valilik olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İbiş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Vali Çelik, gösterilen misafirperverlikten dolayı İbiş’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediği kaydedildi.

Ayrıca derneği ziyarete gelişi esnasında iki yaşlı teyze Vali Çelik’in yolunu keserek tanışmak istedi. Yaşlı teyzelerin halini ve hatırını soran Vali Çelik, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını, yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin ülkemize sahip çıktığını söylediği bildirildi.

– İl Emniyet Müdürü Dinç’den ziyaret

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre , Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını görevindeyken, İç İşleri Bakanlığı kararnamesi ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Engin Dinç, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dinç, kendilerini kabul ettiği için Başkan Ataç’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise İl Emniyet müdürü Dinç’e Eskişehir’deki görevinde başarılar dilediği kaydedildi.

– Tepebaşı Belediyesinden hizmet içi eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli hizmet içi eğitimleri kapsamında kişisel gelişim uzmanı Sevil Demirel tarafından “Etkin İletişim Becerileri ve Kişisel Gelişim Atölyesi’” eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 7 Kasım’da başlayan 12 Ocak’da biten “Etkin İletişim Becerileri ve Kişisel Gelişim Atölyesi’” eğitim programını tamamlayan personele katılım belgesi verildiği bildirildi.

Verilen eğitimle ilgili olarak Veteriner İşler Müdürü Yusuf Selek, amaçlarının ekip ruhunun pekiştirmek, kurum aidiyetinin artırmak, bireysel olarak gelişmesine katkıda bulunmak, hem aileleri hem de çevreye karşı olan tutum ve davranışları üzerine faydalı bilgiler vermek olduğunu belirti.

– “Babamın Kanatları” filim gösterimi ve söyleşi

Odunpazarı Belediye tarafından düzenlenen Odunpazarı Belediye Sineması’nda “Babamın Kanatları” film gösterimi ve söyleşi programı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Ocak’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Odunpazarı Belediye Sineması’nda “Babamın Kanatları” filminin yönetmeni Kıvanç Sezer de katılacak.

Film gösteriminin ardından yönetmen Kıvanç Sezer ile söyleşi yapılacağı belirtildi.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada film gösterimi ve söyleşi programına vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.