Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Özel bir okulun lise 2. sınıf öğrencileri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette öğrenciler Büyükerşen’e şehirde yaşayan yabancılar için hazırladıkları projeyi tanıttı.

Öğrenciler, Eskişehir’de yaşayan yabancı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir proje geliştirdiklerini belirtti.

Eğitim veya iş amaçlı Eskişehir’de bulunan yabancı vatandaşlar için bir web sitesi hazırlayan öğrenciler, bu site sayesinde yabancıların hayatının kolaylaşacağını ifade etti.

Projeyi 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 36 kişilik öğrenci grubunun hazırladığını ifade eden öğrenciler, İngilizce olarak açtıkları site yardımıyla şehirdeki misafirlerin yabancılık çekmeyeceğini dile getirdi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Büyükerşen ise genç öğrencileri geliştirdikleri projeden dolayı tebrik etti.

– Belediye Başkanı Ataç muhtarlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdilek Sanat Merkezi Gökkuşağı Kafe’de gerçekleşen buluşmada Ataç’a CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eşlik etti.

Ataç muhtarlara, TBMM’de görüşülen yeni anayasa maddelerinin içeriğini anlatarak görüşlerini belirtti.

Toplantıya katılan muhtarlar da yeni anayasa maddeleri ile ilgili Ataç’a görüşlerini bildirdi.

– SOBE çalışmalarını sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) birimi, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birim, faaliyete geçtiği günden bu yana 3 bini aşkın hanede sağlık kontrolü ve ihtiyaç analizleri gerçekleştirdi.

SOBE, Odunpazarı bölgesinde ikamet eden 100’ü aşkın ihtiyaç sahibi yaşlıya da her ay periyodik olarak ev temizliği, kişisel bakım, gıda desteği, kıyafet desteği, yakacak desteği, eşya ve çeşitli sağlık ekipmanı konularında hizmet sunuyor.