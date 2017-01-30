Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde, AKUT eğitmenleri tarafından 8-12 yaş grubu çocuklara ve ebeveynlerine kış koşullarında kampçılık ve deprem bilinçlendirme eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, okulların yarıyıl tatili döneminde birçok atölye çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin çocuklara eğlenerek öğrenme ve belli konularda eğitim verdiği bildirildi.

Atölye çalışmalarına büyük ilgi gösteren 8-12 yaşlarındaki çocuklara AKUT Eskişehir ekibinden uzmanlar, dönemin kış olması nedeniyle “Kış Kampçılığı” ve soğuk hava koşulları ile mücadele yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Eğitmenler, çocuklara daha sonra deprem konusunda bilinçlendirme, sedye taşıma gibi konularda uygulamalı olarak bilgi verdi. Uygulamalara katılan öğrenciler, atölye çalışmaları sonunda, AKUT ekibine teşekkür ederek, gönüllü olmak istediklerini belirtti.

– Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), maddi kaynağı bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV’in çeşitli ev eşyalarından, vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda yardım ederek gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığı bildirildi.

TEBEV’in 2012 Mart ayında hizmet vermeye başlamasının ardından ihtiyaç sahiplerine battaniye, hastalar için üretilmiş özel yatak, yürümeye yardımcı olan araçlar, mutfak araç gereçleri gibi birçok konuda yardım sağladığı belirtilen açıklamada, ayrıca 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmet verdi.

– Kenti süsleyecek çiçekler Tepebaşı Belediyesi seralarında yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Zincirlikuyu’da bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, Eskişehir’i renklendirmeyi bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, tesis ettiği park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurduğu tam otomasyonlu serada yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisi Hakan Çayır, 75 dönüm üzerinde kurulu sera ve fidanlık alanında 15 personel ile bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretiminin de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Her yıl 15 bin adet çelik üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Çayır, “Otsu bitkileri, ayırma ve bölme yöntemiyle üretmekte ve çoğalmaktayız. Çalı grubu bitkilerde çelikle üretim yaparak her yıl 15 bin det yeni bitki üretiyoruz. Yazlık çiçek üretimimiz yıllık ortalama 150 bin adetken kışın da yine aynı sayıda çiçek üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.