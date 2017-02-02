Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yurt dışında ilk konserini vermeye hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Belediye Meclisinin şubat ayı ilk toplantısında İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Belçika’da düzenlenecek festivale katılması oylandı.

Söz konusu festivale 95 çocuk, 10 eğitmen ve 1 sağlık görevlisinin katılacağı ve 95 çocuğun yol giderlerinin yarısının, 10 eğitmenin ise tamamının yol giderlerinin Türk Hava Yolları tarafından, çocukların konaklama ve yemek giderlerinin ise Belçika Festival Komitesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, senfoni orkestrasının şehir dışı konserler ile tanınırlığının yükseldiğini, Belçika’da düzenlenecek konsere katılmalarından da memnuniyet duyduğu dile getirdi.

Ataç, “Senfoni orkestramız 12. konserini İzmir Bergama’da vermişti. Şimdi de Belçika’da bir konser verecekler. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak müzikle tanıştırmaktı. Kısa sürede 400 çocuğumuza ulaştık. Şimdi yeni bir orkestranın daha planlamasını yapıyoruz. Böylece 400 çocuğumuz daha bu güzel ekibin bir parçası olacak. Bu bir sosyal sorumluluk projesi ancak 6 çocuğumuz şimdiden konservatuar öğrencisi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile ne kadar gurur duysak azdır.” ifadelerini kullandı.

– Büyükşehir’den “mucize annelik eğitimi” projesi

Eskişehirli anne-babalar, Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliğiyle Mucize Annelik Okulu’nda çocuk yetiştirme konusunda eğitim görecekler.

Belediyeden yapılan açıklamada, gelecek nesillerin, bebeklik ile başlayan gelişim sürecini desteklemek, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerin 19 hafta süreceği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından psikoloji ve tıp alanında akademisyenlerden özel eğitimler almaları sağlanan uzman hemşirelerin verdiği eğitimler için kayıtların başladığı kaydedilen açıklamada, Mucize Annelik Okulu’nda anne-babalara çocukların yetiştirilmesi konusunda 57 saat eğitim verileceği belirtildi.

– Tepebaşı Belediyesi “Mavi Bayrak” denetimleri

Tepebaşı Belediyesi’nin halk sağlığını esas alan uygulamalarından biri olan “Mavi Bayrak” uygulaması genişleyerek devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “mavi bayrak” uygulaması kapsamında bulunan 27 işletmenin her yıl periyodik olarak Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Lokantacılar Odası, Ticaret Odası, Berberler ve Kuaförler Odası görevlilerinden oluşan heyetçe denetlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 2017 yılı denetimlerinde 27 “mavi bayraklı” işletmeden 8 “mavi bayraklı” işletme ile 1 yeni başvuru değerlendirilerek, olumsuz durumlarla ilgili işletmeler uyarıldı.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, diğer “mavi bayraklı” işletmelerin de ileriki günlerde denetleneceğini belirterek, genel anlamda “mavi bayrak” koşullarının devamlılığını sağladıkları için işletmelere teşekkür etti.