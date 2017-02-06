Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehirli çocuklar, kendi bilgisayar oyunlarını hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde düzenlenen kış atölyelerine katılan çocuklar, Scratch programıyla kendi bilgisayar oyunu hazırlamayı öğrendi.

Atölyede kendi bilgisayar oyunlarını yapan öğrencilere eğitim programı sonunda sertifika verildi,.

– Sokak hayvanlarına destek

Eskişehir Kent Konseyi ve Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması konusunda işbirliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi ile yapılacak ortak çalışmayla Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye ve Mamure muhtarlıklarının bulunduğu alana beş köpek kulübesi yerleştirilerek, sokak köpeklerinin soğuktan ve sıcaktan korunlamaları sağlanacak.

– Belediye Tiyatrosunda makyaj atölyesi düzenlendi

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları ve tiyatro öğrencileri, düzenlenen makyaj atölyesine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Tiyatrosu oyuncu ve öğrencileri, İzmir Devlet Opera ve Balesi emekli başmakyözü Ömer Karaahmet’in katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasına katılarak eğitim aldı.

Makyajın sahne sanatlarındaki yeri ve önemi üzerine gerçekleştirilen atölye çalışmasında, katılımcılar yaşlandırma makyajı, yara makyajı, sahnede makyaj uygulamaları gibi çalışmaları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.