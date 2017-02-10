Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Bayan Hentbol Süper Liginde mücadele eden Eskişehir Bayan Hentbol Spor Kulübü ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Bayan Hentbol Spor Kulübü Başkanı Aytekin Aykan, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Aykan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt da Eskişehir Bayan Hentbol Spor Kulübü’ne başarılar diledi. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman spora destek verdiklerini belirten Başkan Kurt, Eskişehir Bayan Hentbol Spor Kulübü’ne de her zaman destek olacaklarını söyledi.

– Sukurusu minik ziyaretçilerini ağırladı

Sukurusu Uygulama Merkezi, Tepebaşı Bölgesi’nde geri kazanım konusunda bilincin artırılması amacıyla çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyaz Zambak Anaokulu 30 kişilik öğrenci grubu ile Sukurusu’nu ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, çocuklarda çevre konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarda rekor sayılara ulaştı.

Merkez, çevre sorunlarının tüketim ve insan etkileriyle ilgisi ve çözüm önerilerini içeren bir bilinçlendirme programı uyguluyor. Oyunlar ve görsel materyallerle tasarlanmış program, özgünlüğü ve etkileşimli bir eğitim olması nedeniyle çocuklarda olumlu bir etki bırakıyor. Sukurusu’nda yapılan çalışmaların dikkat çeken kısmı, ortaya çıkan kağıt ürünün tamamen elde geri dönüştürülmüş olması. Birimde atık kağıtları toplayıp, el yapımı ürünlere dönüştürerek, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor.