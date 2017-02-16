Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, “Söz Küçüğün” oyunu ile binlerce ilkokul öğrencisine çocuk haklarını öğreten Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Hakları Biriminin isteği üzerine ilçedeki iki ilkokulda eğitim verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmalarının geliştirdiği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi’nin uyguladığı “Söz Küçüğün” kutu oyunu ile öğrencilere çocuk ve insan haklarının anlatıldığı çalışmaya Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da katıldı.

İnecik İlkokulu ve Aydoğdu İlkokulunda gerçekleştirilen çalışmalarda, çocukların hak kavramı konusunda düşünmeleri ve öğrenmeleri açısından etkili olan kutu oyunu ile öğrenciler kanuni haklar ve bu hakların hangi durumlarda ihlal edildiğini eğlenerek öğrendiler.

– Aşevi hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor

Odunpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşevi, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014 yılı Temmuz ayından bu yana her gün bin 329 kişiye sıcak yemek hizmeti veren Aşevi, yapılan yardımlar ve bağışlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere, yalnız ve muhtaç vatandaşlara sıcak yemek imkanı sunmaya devam ediyor.

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden Aşevi yetkilileri, her türlü bağışı yapmak isteyen hayırsever vatandaşların Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesinde bulunan aşevine şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

– Bu mutfak çok eğlenceli

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, artık çocuklara da kapılarını açıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mutfak becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştiren çocuklar, öğretmenlerinin anlatımıyla da uygulamalı olarak çeşitli yiyecekler yapmayı öğreniyorlar.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Profesyonel anlamda yapabileceğimiz en iyi mutfağı burada hazırladık. Mutfağın önünde bir kafemiz var. Yapılan ürünler orada satılabiliyor. Böylece kadınlar ev bütçelerine katkı sağlayabiliyorlar. Burada bu işin profesyonelleri var, aşçı arkadaşlarımız var. Onlara kadınların emeği katılınca çok iyi şeyler çıkıyor. Çocuklarımız mutfak atölyemize zaman zaman gelerek kek ve poğaça yapmayı öğreniyorlar.” ifadelerini kullandı.