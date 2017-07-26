Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesinin Sosyal Yaşam Okulu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son olarak Esentepe Çocuk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Doğadaki Sesler” adlı etkinlik ile okul öncesi öğrencilere duyusal ve görsel materyaller kullanılarak eğitim verildi.

Çocuklar, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi’ne konuk olan Şair Erol Büyükmeriç’in “Doğadaki Sesler” adlı çocuk kitabındaki hayvan seslerini taklit ederek hem eğlendi hem de hayvanları öğrendi.

– Eskişehir ekonomisi görüşüldü

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler’i ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir turizmi ve ekonomisinin geleceğine dair istişarede bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Vali Çakacak, ETO Başkanı Metin Güler’i ziyaret etti.

Çakacak, yakın zamanda babasını kaybeden ETO Başkanı Metin Güler’e başsağlığı diledi.

Vali Çakacak’a ziyaretinde yapılan çalışmalar hakında bilgi veren Güler, Eskişehir turizminin gelişimi için ETO olarak taşın altına elini koyduklarını ifade etti.

Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şehrin nitelikli turist sayısını artıracağını, hizmet sektörünü canlandıracağını belirterek, kongre merkezinin Eskişehir ekonomisine 600 milyon lira gelir sağlayacağını kaydetti.

– “Arabadan in bisiklete bin”

Odunpazarı Belediyesi Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafında yapılan “Arabadan in bisiklete bin” etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle Eskişehirlililer kent içi ulaşımda bisiklet kullanmaya davet edildi.

Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Ümit Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir Eskişehir yaratmayı amaçladıklarını dile getirerek, “Az araba, az trafik, az ses kirliliği, daha çok bisiklet yolları… Bu yolların artması kentin gelişmesi demektir. Biz de bu etkinliği bunun için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katıldı.