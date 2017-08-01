Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi, bedensel yetersizliği bulunan Doğan Pekferlioğlu’na (29) akülü tekerlekli sandalyesini teslim ederek sevincine ortak oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden Doğan Pekferlioğlu’nun geçirdiği bir kaza neticesinde akülü tekerlekli sandalyesi kullanılmaz hale gelmesinden sonra Tepebaşı Belediyesi’ne bir hayırseverin hibe ettiği akülü aracın Başkan Ataç tarafından aileye teslim edildi.

Aynı zamanda Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu da olan Pekferlioğlu, akülü aracının kendisinin eli, ayağı gibi olduğunu kaydetti.

Pekferlioğlu, “Şu an çok mutluyum. Akülü aracım elim, ayağım. Bu olmadan hiçbir yere çıkamıyorum. O yüzden Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. En büyük isteğim buydu. Kaza geçirdim, akülü aracımı kaybettim. Yeni aracıma kavuştum, çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

– “İletişim Karavanı” mahalle mahalle gezecek

Odunpazarı Belediyesi, İletişim Karavanı ile Odunpazarı’nı mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesini mahalle mahalle gezecek olan iletişim karavanı, hafta içi semt pazarlarında, hafta sonu ise piknik alanları ve parklarda olacak. Aynı zamanda gezici kütüphane olarak görev yapacak olan iletişim karavanı, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm odaklı çalışacak.

– Atlı Dayanıklılık Yarışmaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle 5-6 Ağustos’da Eskişehir Mahmudiye’de “Atlı Dayanıklılık Yarışmaları” düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmalar öncesinde 4 Ağustos Cuma günü lisans sınavı ve veteriner kontrolü yapılacak.

Ayrıca yarışma parkuru gezilerek teknik toplantı gerçekleştirilecek.

Yarışmalar, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu tesisleri başta olmak üzere Mahmudiye’de düzenlenecek.