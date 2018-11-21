Eskişehirli öğrenci Malezya'da Türkiye'ye temsil edecek
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'deki özel bir okulda öğrenim gören Ayçelen Sağlık, "Nar Kabuklarıyla Ag-Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyel Etkinliğinin İncelenmesi" adlı projesiyle nisan 2019'da Malezya'da düzenlenecek "Genç Bilim Adamları Uluslararası Konferansı (ICYS) 2019"da Türkiye'yi temsil edecek.
Çağfen Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sağlık, danışman öğretmeni Bilge Işıl Akıllıoğlu ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda hastane mikrobunun yok edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı "Nar Kabuklarıyla Ag-Nanopartiküllerinin Sentezi ve Antimikrobiyel Etkinliğinin İncelenmesi" adlı projesiyle haziran ayında İzmir'de gerçekleştirilen "OKSEF 2018" yarışmasına katıldı.
"Biyoloji" kategorisinde projesiyle başarı elde eden Sağlık, 19-25 Nisan 2019'da Malezya'da gerçekleştirilecek "Genç Bilim Adamları Uluslararası Konferansı (ICYS) 2019" adlı yarışmada da Türkiye'yi gururlandıracak dereceyi elde etmek için sunum yapacak.
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