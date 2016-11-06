Eskişehirli öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri, Ankara’ya düzenlenen Anıtkabir ziyareti ile başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 10 Kasım dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Eskişehir’den Ankara’ya giden öğrenci ve veliler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ellerindeki Türk bayrakları ile güzel bir görüntü oluşturan Eskişehirliler, Aslanlı Yol’un başında oluşturulan kortej ile Anıtkabir’e yürüdü. Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, Atatürk’ün huzurunda kendilerine emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarına dair söz verdi.