Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
01 Kasım 2016 Salı, 17:25
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında yapacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-kırmızılı futbolcular, 4-1 kazandıkları Bandırmaspor maçından sonra verilen 1 günlük iznin ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde bir araya geldi.
Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından salonda çalıştı.
İdman, futbolcuların 3 takım halinde yaptıkları turnuva maçıyla sona erdi.