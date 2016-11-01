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Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

01 Kasım 2016 Salı, 17:25
Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında yapacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-kırmızılı futbolcular, 4-1 kazandıkları Bandırmaspor maçından sonra verilen 1 günlük iznin ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde bir araya geldi.

Teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından salonda çalıştı.

İdman, futbolcuların 3 takım halinde yaptıkları turnuva maçıyla sona erdi.

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