Eskişehirspor-Bandırmaspor maçı yeni statta oynanacak

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, 30 Ekim Pazar günü yapılacak Eskişehirspor-Bandırmaspor maçının inşaatı tamamlanan 35 bin kişilik yeni statta oynanacağını söyledi.

Ünal, valilikte gerçekleşen İl Güvenlik Kurulu Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ”Eskişehirspor-Bandırmaspor maçı nerede oynanacak?” sorusuna Ünal, “Eskişehirspor taraftarının gözü aydın. Pazar günü Bandırmaspor maçını yeni stadımızda oynayacağız. Maçın saati henüz belli değil ama büyük ihtimalle saat 15.00’te oynanacak gibi görünüyor. Bütün taraftarımızı yeni mabedimize davet ediyorum. İnşallah Bandırmaspor maçından 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz.” yanıtını verdi.

Ünal, geçen hafta Göztepe maçında yaşanan olaylara ilişkin kararın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından henüz açıklanmadığını anımsattı.

“Her hafta 3 puanımız silinecekse bir hafta silinsin” diyen Ünal, şunları kaydetti:

“Puan silinmemesi için gerekli bütün savunmalarımızı yaptık. Anladığım kadarıyla Tahkim Kuruluna kadar gidecek gibi görünüyor. Daha ceza açıklanmadı. Ceza almamız halinde Tahkim Kuruluna götüreceğiz. Her hafta hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz. Ligin başından beri böyle. Bu iş artık son noktasına gelmişti. Eskişehirspor camiasının hak ve hukukunu yedirmeyiz. Biz birlik ve beraberlik içinde şampiyonluğu hedefliyoruz.”