Eskişehirspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, 6. haftada sahasında yapacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcular, teknik direktör Alpay Özalan idaresinde çalıştı. Koşuyla başlayan antrenmanda siyah-kırmızılı takımın futbolcuları, dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Yarım sahada çift kale maçla tamamlanan idmanda, tedavisi devam eden Bilal Aziz Özer, takımdan ayrı çalıştı.

– Özalan: “Büyük bir camiayız”

Teknik direktör Alpay Özalan, tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, maçlarda bireysel hatalar yaptıklarını belirterek, bu hataların tekrarlanmaması için önlem alacaklarını kaydetti.

Takımın artılarını ve eksileri çok iyi bildiklerini anlatan Özalan, “Eksilerimizin üzerine çalışacağız. Bireysel hataların yüzdesi çok fazla ve tempomuzu yükseltmeliyiz. Rakip üstündeki baskıyı sürekli hale getirmeliyiz. Rakipler, bize karşı gösterdikleri arzu ve isteği diğer maçlarda göstermiyor. Her rakip Eskişehirspor’u yenmek için kenetlenmiş durumda. Rakipler bize ekstra konsantre oluyor. Biz büyük bir camiayız.” diye konuştu.

– Boffin: “Gol atacağımı düşündüm”

Geçen hafta sonu oynanan Ümraniyespor maçında attığı golle adından söz ettiren Eskişehirspor’un kalecisi Ruud Boffin ise golün gelişimini anlattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bittikten sonra soyunma odasına girdiklerini aktaran Boffin, şöyle konuştu:

“Kalecimiz Kayacan Erdoğan ile konuştum. ‘Şu an 1-0 öndeyiz ve bunu devam ettirmeliyiz. Rüzgar ikinci yarı bizim lehimize, bunu da kullanmalıyız. Bu rüzgarı arkamıza alıp gol bile atacağımı düşünüyorum.’ dedim. Öyle de oldu. İkinci yarı başladı ve serbest atış kazandık. Topu diktim ve rakip takımın kalecisinin kaleden dışarıya çıktığını gördüm. Kalecinin oyuncuları organize ettiğini fark ettim. Bunlardan yararlanıp doğrudan kaleyi şut attım ve gol oldu.”

Boffin, takımın öncelikli hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, “Küme düşmemize rağmen burada kaldım. Burada çok mutluyum ve takımı tekrar Süper Lig çıkartmak istiyorum. Tüm arkadaşlarımla takımı şampiyon yapıp, Süper Lig’e çıkartmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Sürekli Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile kıyaslandığını anımsatan Boffin, “Muslera inanılmaz bir kaleci. Kalecilerin birbiriyle kıyaslanmasından yana değilim.” dedi.