Eskişehirspor, Giresunspor maçına kilitlendi

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un teknik direktörü Alpay Özalan, ligin 7. haftasında sahalarındaki Giresunspor maçına ciddiyetle çıkıp galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Özalan, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hatıra bilet kampanyasına taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, siyah-kırmızılı taraftarların spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdiğini ifade etti.

Giresunspor maçını kayıpsız geçmek zorunda olduklarını vurgulayan Özalan, karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu hafta seyircisiz son maçımıza çıkacağız. Bu haftaya kadar puanları cömertçe harcadık. Sahamızda yapacağımız Giresunspor maçından 3 puanla alacağız. Bu haftanın ardından ciddi bir periyoda gireceğiz. Milli maç için verilen arayı iyi değerlendirdik. Sakat olan oyuncularımız takıma geri döndü. Defans hattındaki sistemi yüzde 95 oranında oturttuk. Sahamızda puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Giresunspor karşılaşmasına ciddiyetle çıkıp galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Eskişehirsporlu futbolcu Hakan Çinemre ise Giresunspor’un ligin en önemli takımlarından olduğunun altını çizdi.

Giresunspor maçında galibiyet hedeflediklerini anlatan Çinemre, “Artık, çıkışa geçmeliyiz. Namağlup takımız ancak seri galibiyetler almamız gerekiyor. Ligin ilk yarısında alınan puanlar daha önemli. İkinci yarıda puan almak daha da zorlaşıyor.” diye konuştu.