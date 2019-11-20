Eskişehirspor itibar peşinde
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir kafede bir araya gelen Demirbakan, burada yaptığı konuşmada, bu sezon zor durumda göreve geldiklerini belirterek, Eskişehirspor'a layık olmak için çalışacaklarını kaydetti.
Siyah-kırmızılı kulübün 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda Eskişehirspor'a yakışan, güvenilir, sözü geçen ve lobisi olan bir yönetimin göreve gelmesini istediğini anlatan Demirbakan, şöyle konuştu:
"Öyle adamlar çıkıyor ki amatör spor kulübü idare edemeyecek düzeydeler, kalkıp Eskişehirspor'a talip oluyorlar. Eskişehirspor'un ismine zarar veriyorlar. Eskişehirspor'u dürüst kişiler yönetsin. Gerçekleri açıklasınlar, tutarlı olsunlar. Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor'dur."
TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor sezon başından bu yana çok zor günlerden geçirdiğini anımsatarak, teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın görevi gelmesinin ardından sportif anlamda iyi işlerin yapılmaya başlandığını bildirdi.
-
Eskişehirspor itibar peşinde
-
MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
-
MÜSİAD'ın düzenlediği Vizyoner Zirvesi için geri sayım başladı
-
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize otizm farkındalığı eğitimi vermek”
-
Sivassporlu Uğur Çiftçi: “Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”
-
Kayseri'de Camii Kebir'in kapı üstlerine tente yapılması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.