Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Sürmeli:

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda yapacakları Göztepe maçından alınacak 3 puanın, ligin gidişatı konusunda belirleyici olacağını söyledi.

Sürmeli, yazılı açıklamasında, Eskişehirspor’un bu hafta Göztepe deplasmanına gideceğini hatırlatarak, bu maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

Eskişehirspor’un teknik kadro ve oyuncu kalitesinin üst seviyede olduğunu belirten Sürmeli, şu ifadeleri kullandı:

“Haftalar ilerledikçe daha da üzerine koyarak takım olma yolunda emin adımlarla gidiyoruz. Hep söyleniyor, biraz da klasik olacak ama gerçekten ligin üzerinde oyunculara sahibiz. Rakipler hem iç sahada hem de deplasmanda, bize karşı 1 puan hedefiyle çıkıyorlar. Açık futbolu tercih etmiyorlar. Ancak rakibin kilidini açabilecek yeteneklerimiz var. Hafta sonu Göztepe ile karşılaşacağız. Göztepe maçını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu deplasmandan alınacak 3 puan, ligin ilerisi ve gidişatı konusunda belirleyici olacak. Bence bu ligin en keskin virajlarından birisi olacak.”

– ”Eskişehirspor’un yeri Süper Lig”

Taraftarların başlattığı ”Hatıra Bilet” kampanyasına da değinen Sürmeli, bunun, birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu sezon belki de tarihimizde en çok desteğe ihtiyacımız olan dönemi yaşıyoruz. Eskişehirspor’un yeri Süper Lig. Taraftarımız, camiamız, şehrin önde gelenleri olarak tek yumruk olmalıyız. Büyük zaferler, şampiyonluklar sadece birlik beraberlik ile olur. Bunun için de zirveye giden yolda Göztepe’yi yenerek bir adım daha atacağız.” şeklinde görüş belirtti.