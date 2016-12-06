Eskişehirspor taraftarlarından destek çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da taraftarlar kulüpte yaşanan maddi krize çözüm bulunması için kent dinamiklerine destek çağrısında bulundu.

Bir alışveriş merkezinin önünde toplanan taraftar adına konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, kulübün büyük bir borç batağında bulunduğunu ve her gün icralarla boğuşmakta olduğunu söyledi.

Diri, önlerinde çok büyük bir puan silme cezasının olduğunu belirterek “Eskişehirspor’un bulunduğu sıkıntıları belirtmek için toplandık. Eskişehirspor bu şehrin değeridir. Bir numaralı markasıdır. Eskişehirspor’un kapanmaması için bütün seçilmişlerimize ve atanmışlarımıza görev düşmektedir.” dedi.

Kulüpte yaşanan sıkıntılara kentte faaliyet gösteren firmaların duyarsız kaldığına işaret eden Diri, “Ancak bizler bu işin ciddiyetin farkındayız ve ciddi rakamlar konuşuluyor. O yüzden bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin, belediyelerimizin bir an evvel, yarın akşam olmadan bu işe el atmaları gerekmektedir. Aksi taktirde Eskişehirspor tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır. Buna da kimsenin yüreğinin dayanmayacağını inanıyoruz.” diye konuştu.

Diri, çok geç olmadan herkesin elinden, yüreğinden, gönlünden ne koparsa Eskişehirspor için gerekeni yapması gerektiğini bildirdi.

Murat Diri’nin açıklamasının ardından sloganlar atan taraftarlar daha sonra sessiz şekilde dağıldı.