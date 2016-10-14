Eskişehirspor Teknik Direktörü Özalan:

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Alpay Özalan, “Taraftarlarımızın şampiyonluk beklentilerini boynumuzun borcu olarak görüyorum.” dedi.

Özalan, siyah-kırmızılı takımın hafta sonu sahasında Giresunspor ile yapacağı maç için basılan hatıra biletlerinin satışına destek vermek için Eskişehir Atatürk Stadı önünde bulunan satış noktasını ziyaret etti.

Teknik direktör Özalan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor taraftarının fedakarlık göstererek, özveriyle takımlarına sahip çıktığını söyledi.

Eskişehirspor taraftarının düzenlediği hatıra bilet kampanyasının gurur verici olduğunu ifade eden Özalan, şunları kaydetti:

“Giresunspor karşılaşmasıyla sahamızdaki son cezalı maçımızı oynayacağız. O muhteşem seyircimize kavuşacağız. Taraftarımızla bir seri yakalayacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın şampiyonluk beklentilerini boynumuzun borcu olarak görüyorum. Takımlarına sahip çıktıkları için taraftara çok teşekkür ediyorum.”

Taraftarların satın aldığı biletleri imzalayan Alpay Özalan, onlarla fotoğraf da çektirdi.