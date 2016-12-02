Eskişehirspor, yeni stadında puan kaybetmiyor

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yapımı tamamlanan 35 bin kişilik yeni stadında yaptığı iki lig maçını da kazandı.

Siyah-kırmızılı takım, yeni stadına ligin 11. haftasında yaptığı Yeni Malatyaspor maçıyla kavuştu. Eskişehirspor, ligin lider takımı Yeni Malatyaspor’u altyapısından yetişen Hasan Hüseyin Acar ve Bruno Mezenga’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Söz konusu maçta Hasan Hüseyin Acar, yeni stattaki ilk golü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçerken, karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonucu oyundan atılan Eskişehirsporlu futbolcu Semih Şentürk, yeni statta kırmızı kart gören ilk futbolcu olmuştu.

Bugün sahasında ikinci resmi maçını oynayan Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu’nu Bruno Mezenga (2), Erkan Zengin (2), Hasan Hüseyin Acar ve Murat Uçar’ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek, yeni stadında bir kez daha 3 puan alma başarısını gösterdi.

Eskişehirspor, yeni stadında yaptığı iki maçta 6 puan alırken, rakip ağlara 8 gol atıp, kalesinde gol görmedi.