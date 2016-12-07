Eskişehirspor yönetiminden “devam” kararı

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da, yaşanan maddi sıkıntı karşısında camiadan destek gelmediği takdirde istifa etmeyi planlayan Halil Ünal başkanlığındaki yönetim kurulu, devam kararı aldı.

Başkan Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor’un 2016-2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig’e çıkamaması durumunda, bunun sonuçlarının nereye gideceğinin farkında olduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile telefon görüşmesi yaptığını anlatan Ünal, “Değerli Bakanımız Nabi Avcı’ya ve başdanışmanı Fatih Dut’a bu süreç adına teşekkür ediyorum. Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü’ye de teşekkür ediyorum. Bu süreci birlikte yönettik. Kulübümüzün FIFA ve UEFA cezalarına ilişkin çözümü ve kulübün geleceği adına çalıştık. Sayın Bakanımız Nabi Avcı’nın Eskişehirspor adına düşüncelerini ve kulübü sahiplenmesine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ünal, düzenlenen kampanyada DenizBank’ta kulüp adına açılan hesapta 26 bin 800 lira maddi destek toplandığına değinerek, söz konusu kampanyanın Eskişehirspor sevdalılarının katılımıyla kartopu gibi büyüyeceğine inandığını ifade etti.

– “Kulübü 92 milyon lira borçla devraldık”

Ünal, Eskişehirspor Kulübünün 1 lira bile gelirinin olmadığını ve yüksek faizli kredilerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Eskişehirspor’un, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda, kulüp, futbolcu, antrenör ve menajerlere olan geçmişteki borçları nedeniyle dosyalarının bulunduğunu aktaran Ünal, şunları söyledi.

“Sezon başında yapılan genel kurulda 92 milyon lira borçla kulübü almıştık. Şimdi bir rapor hazırlıyoruz. O rapor çıktıktan sonra borcun tamamını açıklayacağız. Geçen sezon 13 devre arası transferi var. Bunların büyük çoğunluğu avro ile yapılmıştır. Biz geldiğimizden bu yana avro kuru yüzde 30 artmıştır. Gelirimiz sadece 1 milyon 650 bin dolardır. Ancak yüksek faizli kredilerden dolayı böyle bir gelire sahip olamadık. Yüksek faizli kredileri sıfırladığımızda Eskişehirspor kurtulacak. Hemen bir üst lige çıkmak zorundayız. Gün birlik günüdür. Bu takımı içinde bulunduğumuz kaostan çıkararak şampiyon ve dünya kulübü yapmak istiyoruz. Bundan sonra puan silme cezası söz konusu olmayacaktır. Bundan sonra iç sahada maç kaybetmeyip şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu ligde şampiyon olacağız.”

Ünal, 42 bine yakın Passolig kartı ve 5 bin 768 kombine bilet alan Eskişehirspor taraftarının olduğunu belirterek, bu rakamların artması gerektiğini sözlerine ekledi.