Eskişehirspor zor günleri aşmak istiyor
ESKİŞEHİR (AA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulüp başkanı Halil Ünal, mali sıkıntılar çeken siyah-kırmızılı takımın zor günleri birlik ve beraberlikle aşabileceğini söyledi.
Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, siyah-kırmızılı takımın mali sıkıntıdan kurtulmasının yolunun Süper Lig'den geçtiğini belirterek, kulübü bu zor günlerden çıkarmak için mücadele ettiklerini kaydetti.
Sezon başında Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkartacak üst düzey bir kadro oluşturduklarını anlatan Ünal, şöyle konuştu:
"Ancak transfer ettiğimiz futbolcuların lisanslarını tescil edemedik. Ocak ayı gibi ara transfer döneminde bunu yapabilmemiz mümkün. Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncuların alacakları için açtıkları davalar nedeniyle sezon başında yeni transferlerimize lisans tescili yaptıramadık. Lisans tescili için gerekli imzayı vermeyen teknik ekip ve futbolcuların mutlu olduğunu düşünmüyorum. Onlar da vicdanen rahatsız. Ara transfer döneminde olumlu yaklaşacaklarını umuyorum. Birlik ve beraberlikle zor günleri aşabiliriz. Aksi takdirde Eskişehirspor yok olur. Şu anda hiç kimseden bir kuruş destek aldığımız söylenemez. Ocak ayına kadar yönetim olarak takımı götürme kararı aldık. Ocak ayında transferi açarsak, devam edeceğiz."
Ünal, hayata geçirdikleri "Eskişehirspor Hepimizin" projesiyle, kulübü mali anlamda düzlüğe çıkartmak için çalışacak 9 gönüllüden oluşan bir icra kurulu oluşturduklarını da sözlerine ekledi.
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