“Eskişehirspor'a zarar veriyorsam bugün istifa ederim”
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, siyah-kırmızılı kulübün önünün açılması için istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.
Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor için bugüne kadar hep sustuğunu ancak bundan sonra konuşmaya başlayacağını ifade etti.
Eskişehirspor'un önünü açmak için istifa etmeye hazır olduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:
"Eskişehirspor'a zarar veriyorsam bugün hemen istifa etmeye hazırım. 24 saat zaman tanıyorum. Yolumuz kesilmeye devam edilirse, 24 saat sonra eski dosyaları açacağım. Artık yeter. Bugün 2015 yılından 4 icra geldi. Yazıklar olsun. Biz kulübü kurtamaya çalışırken köstek oluyorlar. Bize yeniden taş koyarlarsa bütün dosyaları açıp, her gün basın toplantısı yapacağız. Kumbara kampanyasını dilencilik için yapmadık. Puan silme cezası olduğundan bu yönde neler yapabiliriz diye düşündük amaç Eskişehirspor'u kurtarmaktı. Bize destek olan bütün kulüplere ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. İcra yollayanları isim isim vereceğiz. Önümüzden çekilmezlerse bütün dosyaları açıyorum. Hukuk bize hangi yolu gösteriyorsa ona başvuracağız."
Başkan Osman Taş, yeni projeleri açıklamak için 24 saat bekleyeceklerine işaret etti.
"Her şeyin 24 saat içinde düzelmesi lazım." diyen Taş, "Ya düzelecek ya da düzelecek. Anlaştığımız futbolculara ya da avukatlarına anlaşmayı bozmak için telefon ediyorlar. Yapmak istediğimiz bütün projelerin önüne taş koyuyorlar. Bomba bizim elimizde patlarsa bizde patlatırız." yorumunu yaptı.
Yurt dışından ve yurt içinden Eskişehirspor'a yatırım yapmak isteyenlerin olduğunu aktaran Taş, bazı kişilerin ortalığı karıştırdını ve bu nedenle kimsenin şimdilik yatırıma yanaşmadığını ileri sürdü.
– "60 günde 2,5 milyon lira ödeme yaptık"
Kulübün basın sözcüsü Mustafa Topkaya ise yönetimin başlattığı kumbara kampanyasından toplam 52 bin 400 lira gelir elde ettiklerini dile getirdi.
Topkaya, forma kampanyasında istedikleri desteği göremediklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Kampanyaya katılıp ismini yazdırıp geri dönüş yapmayanlar var. Transfer yasağını kaldırmak mümkün görünmüyor. Kulüp lisansını alacağız. Alacaklılarımız iyi niyet gösterecektir. Onlara teşekkür ediyoruz. Başkanımızın 'kulübü dilencilikten kurtaracağız' sözünde kentin ileri gelenleriyle ilgili bir olumsuz düşüncesi yoktu. Projeleri hayata geçirdiğimizde sürdürülebilir bir kaynak elde edileceğinden kulübün günlük geliri doğacaktı. Bunları açıklamak istedi. Kumbara ve forma kampanyalarını acil dosyaları finanse etmek için düzenledik. Kampanyalara destek olan bütün Eskişehirspor sevdalılarına teşekkür ediyorum. 60 günde 2,5 milyon lira ödeme yaptık. Niyetimiz kötü değil. Alacaklılar alacaklarını alacak fakat 2015 dönemine ait dosyalar geliyor."
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