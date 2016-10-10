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Eskişehirspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

10 Ekim 2016 Pazartesi, 19:39
Eskişehirspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

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ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 7. haftada sahasında yapacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-kırmızılı futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Eskişehir temsilcisi ile Giresunspor, 16 Ekim Pazar günü Eskişehir Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

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