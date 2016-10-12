Eskişehirspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları
12 Ekim 2016 Çarşamba, 15:34
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 7. haftada sahasında yapacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-kırmızılı futbolcular, 5’e 2 pas çalışması ve koşunun ardından idmanı salonda tamamladı.
Eskişehir temsilcisi ile Giresunspor, 16 Ekim Pazar günü Eskişehir Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.
Öte yandan, Eskişehirspor’un seyircisiz oynayacağı Giresunspor maçı için bastırılan hatıra biletlerinin satışının 5 bini bulduğu bildirildi.