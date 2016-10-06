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Eskişehirspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

06 Ekim 2016 Perşembe, 16:15
Eskişehirspor'da Giresunspor maçı hazırlıklar

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ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 7. haftada sahasında yapacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, salonda sona erdi.

Siyah-kırmızılı takım, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan bir gösteri için kente gelen İstanbul Komedi Tiyatrosu oyuncuları Metin Yıldız ve İrfan Kangı, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

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