Eskişehirspor'da hedef tekrar Süper Lig

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, TFF 1. Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Ünal, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın kulübü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor’un zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Eskişehir’e Türkiye’nin en güzel statlarından birisinin yapıldığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

“Stadyum inşasının son evresine geldik. Bandırmaspor maçını yeni stadımızda oynamak istiyoruz. Stadımızı Eskişehirspor’a yakışır şekilde açmak istiyoruz. Enteresan özellikleri barındıran bir stadı bize yaptılar. Öncelikli sayın milletvekilimiz Harun Karacan ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bu tesislerde şampiyonluk dışında başka bir şey konuşulmuyor. Eskişehirspor, layık olduğu Süper Lig’de yer alacaktır. “

Ünal, Giresunspor maçı öncesinde “hatıra bilet” kampanyası başlattıklarını anımsatarak, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Karacan ise siyah-kırmızılı takıma, yarın sahasında yapacağı Giresunspor maçında başarılar diledi.

Yeni stat konusunda da Ünal ile basına kapalı olarak görüşeceklerini anlatan Karacan, “Stattaki bazı sorunları hükümet nezdinde nasıl çözebiliriz, konuşacağız. Bizim olduğumuz yerde boş değil dolu ses gelir. Bizim geleceğimizin haberi bile herkesi hareketlendirir, her tarafa bereket getirir. Eskişehirsporumuza da bereket getirir. Stadyumumuz da ‘Es-Es’ ruhuna yakışır şekilde açılır.” diye konuştu.

Ünal, konuşmaların ardından Karacan’a Eskişehirspor forması hediye etti.