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Eskişehirspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları

– Siyah-kırmızılı takım, 4 futbolcusundan yoksun çalıştı

06 Aralık 2016 Salı, 14:55
Eskişehirspor'da Samsunspor maçı hazırlıklar

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ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1.Lig’ ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 14. haftasında Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik direktör Alpay Özalan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik maçla antrenmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen futbolcular Uğur Akdemir, Felix Michel, Hürriyet Gücer ve Kaan Kanak, sağlık ekibinin eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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