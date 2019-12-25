Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Özer getirildi
ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Mustafa Özer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Özer, kendisine güvenerek göreve getiren yöneticilere teşekkür etti.
Futbolu 2003 yılında bıraktıktan sonra bazı takımlarda teknik direktör olarak görev yaptığını hatırlatan Özer, "Eskişehirspor'a, evimize dönüyoruz. Eskişehirspor'un spor camiasındaki önemini biliyoruz. Eskişehirspor her zaman ayakta kalacaktır. Bunu başarmak için buradayız. Bu hafta oynayacağımız Boluspor maçı bizim için çok önemli. Her zaman Eskişehirspor'un emrindeyim. Eskişehirspor'u ligde bırakmak için bütün gücümüzle buradayız." diye konuştu.
Kulüp başkanı Mustafa Akgören de son 12 haftalık süreçte siyah-kırmızılı kulübe hizmet veren teknik direktör Coşkun Demirbakan'a teşekkür ederek, Mustafa Özer'le anlaştıklarını söyledi.
Eskişehirspor'un hayrına yapılması gereken teknik direktör değişikliğini gerçekleştirdiklerini dile getiren Akgören, şu ifadeleri kullandı:
"Futbol netice oyunudur. Eskişehirspor'un geçmiş yıllardan gelen sıkıntıları nedeniyle teknik direktör değişikliği dışında bir operasyon yapmamız mümkün değildi. Kişiliğine, kalitesine, futbolculuğuna, teknik adamlığına kefil olduğumuz, uzun yıllardır tanıdığımız, genç, aktif, dinamik, başarıya aç, kendini ispatlamak isteyen, kariyeri için üstün çabalar sarf edeceğine inandığımız bir hoca aradık. Bunun sonunda ön plana Mustafa Özer çıktı. Bir telefon görüşmesiyle her şeyi sonuçlandırdık. Hiçbir şartı olmadan Eskişehirspor'a geldi. Mustafa Özer'e güvendiğimiz için sözleşme imzaladık."
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