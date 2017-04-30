Eskişehirsporlu futbolcular taraftarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Denizli ve futbolcular, Eskişehirspor dergisini imzaladı, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe teknik direktör Denizli ile futbolcular Erkan Zengin, Ruud Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Tarık Çamdal, Ramazan Övünç ile Uğur İnceman katıldı.

Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Denizli ve futbolcular, forma ve dergileri imzaladı.

Bando Es-Es’in verdiği konsere eşlik eden taraftarlar meşale şov da yaptı.