Eskrim alt yaş grupları Türkiye Şampiyonası sona erdi
SİVAS (AA) – Sivas'ta gerçekleştirilen "Eskrim Türkiye Şampiyonası" sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen ve Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 9 gün süren şampiyonada kızlar ile erkekler epe, flöre ve kılıç kategorilerinde yapılan müsabakalarda bin 500 sporcu ter döktü.
Şampiyonaya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan sporcular katıldı.
Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
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Eskrim alt yaş grupları Türkiye Şampiyonası sona erdi
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