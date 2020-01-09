ESMEK projesiyle 49 köy okuluna 14 bin kitap ulaştırıldı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından, "Bir Kitap Bin Destek" adlı kampanya kapsamında vatandaşlardan toplanan 14 bin kitap, 49 köy okuluna ulaştırıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanan kitaplardan bir kısmı Aydın, Şırnak, Şanlıurfa ve Yalova'daki ihtiyaç sahibi okullara gönderildi.
Kitapların çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi okullara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, proje boyunca kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların evlerine kadar giderek kitapları teslim aldı. Eskişehirlilerin kampanyaya ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, proje kapsamında 49 okul ile iletişime geçilerek kitapların teslim edildiğini duyurdu.
Öte yandan, kampanyanın devam ettiğini ve vatandaşların bağışlamak istediği kitapları ekiplerin evlere kadar gelip alabileceğini aktaran yetkililer, tüm Eskişehir halkını kampanyaya katılmaya davet etti.
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