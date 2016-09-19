ESMEK yeni dönem kurs kayıtları

– ESMEK’in okul öncesi ve sonrası eğitim, sanat, mesleki beceri, kişisel gelişim, bilişim ve yabancı dil alanlarında düzenlediği yeni dönem kurs kayıtları başladı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK) okul öncesi ve sonrası eğitim, sanat, mesleki beceri, kişisel gelişim, bilişim ve yabancı dil alanlarında düzenlediği yeni dönem kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere yönelik yabancı dil eğitimlerinden üniversite giriş sınavlarına, bilgisayar kurslarından el sanatları kurslarına kadar 133 branşta ve 5 merkezde düzenlenen kurslardan her yaş grubunun ücretsiz olarak faydalanabileceği belirtildi.

Elek, 75. Yıl, Şarkiye, Şeker ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek kurslardan bu yıl yaklaşık 15 bin kişinin faydalanması hedeflendiği kaydedilen açıklamada, kurslarda başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve katılım belgesi verileceği ifade edilidi.

Açıklamada, kayıtların başladığı kurslara 7 Ekim mesai bitimine kadar başvurulabileceği bildirildi.