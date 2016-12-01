Esnaf kınalı keklik için seferber oldu

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Kahramanmaraş’ta da etkisini en ince ayrıntısına kadar hissettirdi. Doğal hayat alanında soğuk havadan etkilenen kınalı keklik, karnını beslemek için çareyi büyük kasaba merkezinde buldu.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde yer alan meslek yerlerinin tentelerin arasına giren kınalı keklik mahsur kaldı.

Kınalı kekliği ayrım eden ve sıkıştığı yerden çıkarmak isteyen esnaf, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kınalı kekliği sıkıştığı yerden dışında tutmak için uzun süre çabaladı. Yapılan tüm çalışmalara karşın sıkıştığı yerden çıkamayan kınalı keklik, kendi çabasıyla kurtularak özgürlüğe kanat çırptı.

ÇAĞRI SOLAK