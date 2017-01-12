Esnaf sicil affını bekliyor

YOZGAT (AA) – Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş çıkarılacak sicil affı ve ahilik fonunun, esnafı rahatlatacağını söyledi.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, 2016 yılının güzel başladığını, şubat ayında çıkan 30 bin lira faizsiz kredinin esnafı rahatlatıp piyasaya can suyu olduğunu söyledi.

Yıl sonunda KOSGEB aracılığı ile uygulamaya konulan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinin beklentileri karşılayamadığını belirten Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık aracılığı ile yapılan açıklamada 50 bin lira faizsiz kredi desteğinin, 2017 yılında da devam edeceği belirtilmiştir. Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak 2017 yılında devam etmesi öngörülen 50 bin lira faizsiz kredi desteğinin daha kapsamlı ve tüm esnafı kapsayan nitelikte olmasını temenni ediyor ve yetkililerden bu doğrultuda bir çalışma yapmalarını talep ediyoruz.

Yine 2017 yılında çıkartılması planlanan sicil affının bir an önce yürürlüğe girmesini ve oldu bittiye getirilmeden geniş kapsamlı, esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Son zamanlarda gündeme getirilen Ahilik fonunun da gerekli tüm tedbirler alınarak yürürlüğe girmesi ümidini taşıyoruz. Bu uygulamaların hayata geçmesi esnafımızı olumlu yönde etkileyecektir. Yapılan bu çalışmalardan dolayı hükümet yetkililerine şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum.”