ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN ÇUMRA TİCARET ODASINA ZİYARET

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Mustafa Altun ve yeni yönetim kurulu, Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural’ı makamında ziyaret etti.

Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural kendilerini ziyarette bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altunve yeni yönetimi ile Çumra’nın sosyal ve ekonomik sorunları ile odalara kayıtlı üyelerin istek ve beklentilerinin tespit edilmesi bu doğrultuda üye memnuniyetinin arttırılması, üyelerden gelen şikayet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, bundan sonraki dönemlerde de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket edeceklerini belirttiler.

Ziyaret sonunda Ticaret Odası Başkanı Metin Kural, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altun ve Yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu.A.ARAN