Esnafın KOSGEB kredisi talebi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, KOSGEB kredisi verilecek firmaların sayısının artırılmasını istedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 15 bin kişiye 50 bin liralık “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” verileceğinin duyurulduğunu ifade ederek, bu sayının 50 bin firmaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Esnafın ülkesi için canını vermeye hazır olduğunu ancak ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Öztürk, Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin firmaya KOSGEB kredisinin verileceğini, oranlama yapıldığında Kırşehir’e sadece 36 esnafın düştüğünü belirtti.

Bu sayının çok az olduğunu ifade eden Öztürk, “Yaklaşık 15 gün önce 15 bin kişiye KOSGEB kredisi açılacağı duyuruldu. Kırşehir’de yaklaşık 2 bin 500 kredi talebi gitti. Türkiye genelinde de yaklaşık 250 bin firmaya verileceği açıklandı. Oranladığımızda Kırşehir’e 36 firma düşüyor. KOSGEB kredisi en azından 50 bin kişiye verilsin ki, bir can suyu ve hareket gelsin. 36 kişiye kredi bize bir fayda sağlamaz.” dedi.

Başkan Öztürk ayrıca KOSGEB’in 50 bin liralık 12 ayı ödemesiz 36 ay vadeli faizsiz desteğinin esnaf için iyi bir imkan olduğunu da sözlerine ekledi.