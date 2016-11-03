Esnafın kredi limiti 150 bin TL oldu

Kooperatif binasında basın açıklaması yapan Pehlivan, halkında, esnafında fiziki ve manevi sıkıntılar yaşadığını, piyasada büyük bir peşin para sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, “Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak Eskişehir esnafının her daim yanına olduğunu ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kooperatif olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık taksitlerle 2 yıldan 5 yıla değin vadeyle 100 bin TL kredi kullandırdıklarını bildiren Refik Pehlivan, “Bugünden itibaren artık kredi limitimiz 150 bin TL olmuştur. Gerekli teminatı ve kredi şartlarını yerine getiren, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ast bütün esnaf ve sanatkarımıza, fark gözetmeden en kısa sürede istedikleri kredileri kendilerine sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR