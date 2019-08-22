“Esnafın sorunlarını yerinde dinleyeceğiz”

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki esnafın çeşitli sorun ve talepleri olduğunu, bunları yerinde dinlemeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinden (KESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiğini, onlarla birlikte kenti yönetmek istediğini aktardı.

Belediye hizmetlerinin yapılmasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin önemini bildiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Kırşehir için hazırlanan projelerin gerçekleşmesinde esnaflarımızın fikirlerini önemsiyoruz. Onlarla fikir alışverişi yaparak kent için hizmetlerimize devam edeceğiz. Öte yandan esnaflarımızın sorunları ve taleplerini yerinde dinlemeye gayret gösteriyoruz. Esnaf ziyaretleri ve toplantılarıyla değerlendirme yaparak, kısa sürede esnafımızın sorunlarını çözeceğiz." sözlerini kullandı.

KESOB Başkanı Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, belediyenin yapacağı hizmetler hakkında fikirlerini ve esnafın taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve oda başkanları da hazır bulundu.